Пройди онлайн-тестирования в AISU и выберите успешное будущее!

Международная американская школа и университет одной из первых в Украине была готова к вызову современности - карантина, и сейчас мы обеспечиваем непрерывный дистанционный учебный процесс, сохраняя уровень знаний учеников на высоком уровне

В AISU продолжается набор на следующий учебный год, и в условиях карантина наша школа предлагает будущим ученикам пройти тестирование онлайн.

Чтобы стать частью семьи AISU, необходимо пройти тестирование и собеседование. Такое знакомство дает возможность узнать ребенка, обратить внимание на его особенности и предпочтения, а также дать рекомендации по возможности поступления в школу.

Программы общения разработаны совместно с психологами и направлены на изучение личности ребенка. Они гарантируют результативность, помогают определить подход к каждому конкретному ученику, чтобы сделать обучение максимально комфортным.

Мы оцениваем не только уровень знаний, но и социальную активность ребенка, образ мышления, уровень самостоятельности, интеллекта и развития.

Уже сейчас вы можете стать учеником AISU, не выходя из дома.

Также напоминаем, что сейчас действует скидка на обучение 40%.

Приглашаем стать частью семьи AISU!

Больше информации - на сайте школы https://aisu.school

По адресу: Киев, улица Драгоманова, 1в

Или по телефонам:

+38 (067) 350 25 02

+38 (050) 344 00 44

Email: aisuschool@gmail.com

* AISU - сертифицированная билингвальная школа в Киеве, где ученики учатся на украинском и английском языках, сочетая украинскую и международную системы образования.

В AISU дети учатся с 3 лет и до III курса университета. Выпускники получают государственный документ образования Украины и могут получить диплом международного образца, который признается 2340 университетами в 90 странах мира и дает возможность поступить без дополнительных экзаменов.