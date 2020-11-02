Проявите государственную позицию: языковой омбудсмен обратился к судьям КСУ

Во вторник, 3 ноября, Конституционный суд Украины должен рассмотреть за закрытыми дверями представление 51 народного депутата по конституционности закона о государственном языке. Накануне рассмотрения языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к судьям КСУ.

Об этом сообщает официальная страница уполномоченного по защите государственного языка в Facebook.

По его словам, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" соответствует Конституции, поскольку его положения фактически дублируют или уточняют законодательные нормы, которые уже длительное время действуют в Украине. То есть этот закон не вводит новых требований и порядков, а лишь фиксирует статус-кво.

"Обращаюсь к судьям КСУ - проявить государственную позицию и принять решение в пользу национальных интересов Украины. Вопрос языка является фундаментальным для нашего государства: для укрепления независимости, утверждение идентичности, единства и победы Украины", - написал он.

Напомним, КСУ на 3 ноября запланировал рассмотрение иска о "языковом" законе. Рассмотрение состоится на фоне конституционного кризиса, вызванного решением КСУ относительно ответственности за недостоверное декларирование.

Кроме того, сегодня КСУ на закрытом заседании рассматривает представление относительно конституционности земельной реформы.