Провозглашение независимости сегодня поддержали бы 80% украинцев

По данным опроса, самый высокий уровень поддержки независимости Украины среди поколения, которое родилось после 1991 года (87%).

Гражданами Украины идентифицируют себя 75% опрошенных (11% не чувствуют себя таковыми), зато европейцами - 26%, "советским человеком" - 21%. Среди представителей "поколения независимости" идентифицируют себя как граждане Украины 86%, как европейцы - 40%.

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" 20 июля - 9 августа 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 20000 респондентов. Ошибка репрезентативности не более 1,0%.