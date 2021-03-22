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Чтобы не провоцировать земельные протесты, надо принять правки "Батькивщины", - эксперт

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 16:26
Чтобы не провоцировать земельные протесты, надо принять правки "Батькивщины", - эксперт Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Принятия новых земельных законов может вызвать общественное недовольство. Чтобы этого избежать, надо учесть замечания и советы "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Об этом заявил Валентин Гладких в эфире KyivLive.

Он напомнил, что к законопроектам 2194 и 2195, которые рассматриваются в Верховной раде, больше всего поправок внесли депутаты от "Батькивщины".

"Ее команда разоблачает подводные камни этих законопроектов, и поданы правки действительно направлены на то, чтобы потом не случилось так, как с рынком природного газа", - считает Валентин Гладких.

По его мнению, когда депутаты Верховной рады одобрили повышение тарифов, то не осознавали последствий реализации такой инициативы. Подобное, по его словам, может произойти и сейчас, когда правильные земельные законы будут приняты без учета мельчайших нюансов нынешней социально-экономической ситуации и заработают не так, как ожидалось, что вызовет недовольство общества.

"Я бы рекомендовал Раде внимательно присмотреться ко всем этим правок безотносительно того, кто является субъектом их внесения. Ведь вопрос о земле, так же как и, может всколыхнуть украинское общество, это надо осознавать", - резюмировал эксперт.

Напомним, команда Юлии Тимошенко пытается остановить принятие земельных законов - 2194 и 2195. В партии убеждены, что они уничтожают понятие "особо ценные земли" и отменяют запрет снимать верхний слой грунта.

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