Чтобы не провоцировать земельные протесты, надо принять правки "Батькивщины", - эксперт

Принятия новых земельных законов может вызвать общественное недовольство. Чтобы этого избежать, надо учесть замечания и советы "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Он напомнил, что к законопроектам 2194 и 2195, которые рассматриваются в Верховной раде, больше всего поправок внесли депутаты от "Батькивщины".

"Ее команда разоблачает подводные камни этих законопроектов, и поданы правки действительно направлены на то, чтобы потом не случилось так, как с рынком природного газа", - считает Валентин Гладких.

По его мнению, когда депутаты Верховной рады одобрили повышение тарифов, то не осознавали последствий реализации такой инициативы. Подобное, по его словам, может произойти и сейчас, когда правильные земельные законы будут приняты без учета мельчайших нюансов нынешней социально-экономической ситуации и заработают не так, как ожидалось, что вызовет недовольство общества.

"Я бы рекомендовал Раде внимательно присмотреться ко всем этим правок безотносительно того, кто является субъектом их внесения. Ведь вопрос о земле, так же как и, может всколыхнуть украинское общество, это надо осознавать", - резюмировал эксперт.