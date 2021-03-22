Ухвалення нових земельних законів може викликати суспільне невдоволення. Щоб цього уникнути, треба врахувати зауваження і поради "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

Він нагадав, що до законопроектів 2194 та 2195, які розглядаються у Верховній раді, найбільше правок внесли депутати від "Батьківщини".

"Її команда викриває підводні камені цих законопроєктів, і подані правки дійсно спрямовані на те, щоб потім не сталося так, як з ринком природного газу", - вважає Валентин Гладких.

На його думку, коли депутати Верховної ради схвалювали підвищення тарифів, то не усвідомлювали наслідків реалізації такої ініціативи. Подібне, за його словами, може відбутися й зараз, коли правильні земельні закони будуть ухвалені без врахування найдрібніших нюансів нинішньої соціально-економічної ситуації і запрацюють не так, як очікувалося, що викличе невдоволення суспільства.

"Я б рекомендував Раді уважно придивитися до всіх цих правок безвідносно до того, хто є суб’єктом їхнього внесення. Адже питання землі, так само як і тарифів, може сколихнути українське суспільство, це треба усвідомлювати", - резюмував експерт.