Провокация над Балтийским морем: Россия утверждает, что Су-24 совершили плановый полет

Российские бомбардировщики Су-24 сегодня осуществили провокацию в небе над Балтийским морем во время пресс-конференции президента Литвы. В российском Министерстве обороны утверждают, что полет бомбардировщиков был плановым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".
"8 июля 2021 года два самолета Су-24 морской авиации Балтийского флота выполняли плановый учебно-тренировочный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря", - цитирует издание комментарий Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что самолеты Су-24 во время своего полета, который выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, границы других государств не нарушали.