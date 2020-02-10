Проводятся массовые проверки учреждений исполнения наказаний

Все региональные и местные прокуратуры проводят масштабные проверки учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГУИС) относительно законного и эффективного использования земли и государственного имущества. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что предварительные результаты инспектирования пенитенциарных учреждений Днепропетровской, Киевской, Полтавской и Харьковской областей свидетельствуют о выявлении ряда преступлений, в том числе и тяжких, связанных с растратой, присвоением, нерациональным использованием и порчей государственного имущества и земли.

Так, по результатам проверки Дергачевской местной прокуратуры Харьковской области открыто уголовное производство по факту присвоения около 32 млн грн. Служебные лица государственного предприятия "Сельскохозяйственное предприятие ДКВС №109" искусственно занизили показатели урожайности сельскохозяйственной продукции по 2019 год.

В Днепропетровской области местная прокуратура обнаружила отсутствие 10 транспортных средств и 35 единиц промышленного оборудования на "Опытно-экспериментальном предприятии ГУИС Украины".

Криворожская местная прокуратура № 1 выявила незаконную передачу в безвозмездное пользование 2500 га земель сельскохозяйственного назначения, которая принадлежит "Широковскому исправительному центру № 75".

В Киевской области обнаружили, что служебными лицами предприятия ГУИС№ 115 не внесены сведения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество в отношении 3 земельных участков общей площадью более 1 тыс га.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила хищение почти 2 миллионов гривен с Фонда государственного имущества руководителями госпредприятия в Полтавской области.