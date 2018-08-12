Проводить любые работы на Почтовой площади без укрепления участка опасно, - Институт археологии

В Институте археологии акцентировали на важности соблюдения безопасности инженерных конструкций на Почтовой площади

Без укрепления участка проводить любые работы на Почтовой площади - опасно. Об этом заявил Институт археологии Национальной академии наук Украины на своем сайте.

В связи с распространением большого количества противоречивых сообщений в СМИ о ситуации с археологическими раскопками на Почтовой площади в Киеве, Институт археологии НАН Украины подробно объяснил свою позицию.

"Особого внимания заслуживает вопрос соблюдения безопасности инженерных конструкций на Почтовой площади. Очевидно устройство плиты является необходимым для того, чтобы предотвратить возникновение аварийной ситуации на исследуемом участке, а также для минимизации возможности разрушения архитектурного ансамбля Почтовой площади, в частности церкви Рождества, а также действующего метрополитена, фуникулера, расположенных рядом зданий. Этот вопрос крайне актуален, учитывая наличие на этом участке грунтовых вод, непрочные склоны Владимирской горки, постоянную вибрацию от метрополитена, и тому подобное. В этом вопросе Институт археологии НАН Украины полагается не на мнение гуманитариев и активистов (при всем уважении к их неравнодушной позиции), а на профессиональные выводы проектантов, конструкторов и строителей, которые имеют соответствующие лицензии на такие работы", - говорится в заявлении института.

Специалисты рекомендуют не проводить никаких работ на объекте, пока для безопасности строителей и археологов не будет установлена плита.

"Вопрос устройства плиты, которая должна связывать конструкции опорных колонн объекта строительства должно опираться, прежде всего, на выводы специалистов НИИ Строительных конструкций относительно существования опасности аварийного разрушения свай котлована и по необходимости устройства плиты для раскрепления свай котлована, которая обеспечит их прочность. Все заявления сотрудников ГП "Центр археологии Киева" о безопасности дальнейших работ без устройства такой плиты являются не профессиональными и безответственными", - объясняют в Институте археологии НАН Украины.