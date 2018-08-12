Проводити будь-які роботи на Поштові площі без укріплення ділянки небезпечно, - Інститут археології

У Інституті археології акцентували на важливості дотримання безпеки інженерних конструкцій на Поштовій площі

Без укріплення ділянки проводити будь-які роботи на Поштові площі - небезпечно. Про це заявив Інститут археології Національної академії наук України на своєму сайті.

У зв’язку з поширенням великої кількості суперечливих повідомлень у ЗМІ щодо ситуації з археологічними розкопками на Поштовій площі в Києві, Інститут археології НАН України докладно пояснив свою позицію.

"На особливу увагу заслуговує питання дотримання безпеки інженерних конструкцій на Поштовій площі. Вочевидь влаштування плити є необхідним для того, щоб запобігти виникненню аварійної ситуації на досліджуваній ділянці, а також для мінімізації можливості руйнування архітектурного ансамблю Поштової площі, зокрема церкви Різдва, а також діючого метрополітену, фунікулеру, розташованих поруч будівель. Це питання вкрай актуальне з огляду на наявність на цій ділянці ґрунтових вод, нетривкі схили Володимирської гірки, постійну вібрацію від метрополітену, тощо. У цьому питанні Інститут археології НАН України покладається не на думку гуманітаріїв та активістів (при усій повазі до їхньої небайдужої позиції), а на фахові висновки проектантів, конструкторів та будівельників, які мають відповідні ліцензії на такі роботи", - говориться в заяві інституту.

Спеціалісти рекомендують не проводити жодних робіт на об’єкті, доки для безпеки будівельників та археологів не буде встановлена плита.

"Питання влаштування плити, яка має зв’язувати конструкції опорних колон об'єкта будівництва повинне спиратися, передусім, на висновки фахівців НДІ Будівельних конструкцій щодо існування небезпеки аварійної руйнації паль котловану та щодо необхідності влаштування плити для розкріплення паль котловану, яка забезпечить їхню міцність. Всі заяви співробітників ДП "Центр археології Києва" про безпеку подальших робіт без влаштування такої плити є не професійними та безвідповідальними", - пояснюють в Інституті археології НАН України.