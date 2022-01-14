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Проверяет состояние здоровья и качество фильтрации: в США разработали умный гаджет для масок

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Пятница 14 января 2022 20:15
Проверяет состояние здоровья и качество фильтрации: в США разработали умный гаджет для масок Фото: в США разработали умный гаджет для масок (кадр из видео)
Автор: Сергей Пышкин

Инженеры Северо-Западного университета США разработали умный гаджет для защитных масок. Он способен проверять состояние здоровья человека и качество фильтрации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Northwestern.

Размеры гаджета составляют лишь четверть дюйма. Устройство получило название "FaceBit". Он использует маленький магнит для крепления к любой маске.

На что он способен:

  • измерять частоту дыхания;
  • измерять частоту сердечных сокращений;
  • качество фильтрации маски.

Всю информацию гаджет присылает в смартфон, чтобы пользователь мог следить за своим здоровье в режиме реального времени.

В то же время программа может предупредить пользователя и о возникновении проблем, например, учащенном сердцебиение или же протекании в маске.

Устройство питания способно собирать энергию даже из дыхания человека, движения, тепла или же солнца.

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