Проверка учреждений ГКИС: начато свыше 60 уголовных производств

В Украине завершена проверка Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, по результатам которой начато более 60 уголовных производств, убытки государства достигают 170 млн грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что проверками установлены массовые системные нарушения порядка государственной регистрации вещественных прав на имущество и его использование, факты растраты и хищения государственной собственности, нерационального использования государственных средств и тому подобное. Эта проблема касается абсолютно всех учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

"Масштабные факты манипуляций с объектами недвижимого государственного имущества прокуроры задокументировали в Днепровском учреждении исполнения наказаний № 4 и Криворожском УПП № 3. Здесь не проведена государственная регистрация 47 объектов общей площадью 40,5 тыс кв м и стоимостью более 20 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Винницкой области в ряде ИТУ и исправительных колоний прокуроры выявили факты незаконной передачи земель площадью 257 га стоимостью свыше 30 млн грн в аренду ряда предприятий по существу на основании фиктивных договоров.

"В целом нарушения законодательства выявлены по 850 объектах недвижимости и каждому шестому земельному участку, используемого учреждениями ГКИС, а это почти 8 тыс. га из общих подчиненных службе 44 тыс га", - добавили в ведомстве.

По результатам проверок прокуроры начали более 60 уголовных производств, из них 11 относительно совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Большинство правонарушений связаны с хищением, уничтожением имущества, чем нанесен ущерб государству на общую сумму свыше 70 млн грн.

Кроме того, прокурорами заявлено 14 судебных исков и внесено более 120 документов реагирования руководству учреждений ГКИС в регионах, где отмечается о нарушении закона в отношении государственного имущества на общую сумму свыше 100 млн грн.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало схему растраты государственных средств на Львовском бронетанковом заводе.