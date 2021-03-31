Как проверить часы Apple Watch на оригинальность?

Самый простой способ определить, достались вам оригинальные Apple Watch или подделка, – проверить серийный номер. Несмотря на то, что это самый очевидный и самый простой метод защититься от покупки копии вместо бренда, многие до сих пор игнорируют это правило или не знают, как это правильно сделать.

Проверка серийного номера Apple Watch

Каждая модель «яблочных» смарт-часов имеет свой личный серийный номер. Проверить его можно двумя способами:

на корпусе аксессуара;

через приложение на Apple Watch.

Для максимальной гарантии лучше проверить сразу двумя методами и сверить оба номера.

В первом случае все просто. Надо осмотреть корпус и найти на нем комбинацию из букв и цифр. В Apple Watch первого поколения гравировку следует искать на задней панели корпуса. В более современных часах серия выгравирована на разъеме для ремешка.

Для проверки через приложение следует сделать следующее:

На Apple Watch открыть «Настройки». Зайти в «Основные». Открыть «Об устройстве». Найти поле IMEI или «Серийный номер».

Также проверку можно сделать через приложение Apple Watch в Айфоне: «Мои часы» — «Основные» — «Об устройстве» — «Серийный номер».

Самый простой способ защититься от подделки

Если учесть, что с каждым днем на рынке появляется все больше копий, которые продавцы-мошенники выдают за оригинал, то риск купить подделку весьма высок. Самый простой способ предотвратить это – покупать электронику в специализированных сетевых магазинах с хорошей репутацией. Такие продавцы дорожат своим именем и не позволят себе продавать подделки. Кроме того, у них налажены прямые поставки товара от производителя, что является лучшей гарантией.