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Проведение выпускных в учреждениях образования зависит от карантина, - МОН

Новости » Коронавирус     25.04.2020 - 20:46
Проведение выпускных в учреждениях образования зависит от карантина, - МОН
Фото: Любомира Мандзий (facebook.com/lmandziy)

Минобразования рекомендует учебным заведениям отказаться от выпускных

Министр образования и науки Любомира Мандзий заявила, что проведение выпускных праздников в учреждениях образования зависит от эпидемиологической ситуации в Украине и сроков окончания карантина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам министра образования, самое важное сейчас - это обеспечение здоровья выпускников, их родителей и учителей.

"Это (проведение выпускных - ред.) зависит от того, когда закончится карантин. Самое важное - это обеспечить безопасность жизни и здоровья людей, граждан, выпускников, учителей, родителей", - заявила она.

Мандзий также отметила, что накануне Минобразования направило учреждениями образования рекомендательное письмо, в котором советовало отказаться от проведения массовых мероприятий из-за опасности распространения коронавируса.

"Пока у нас карантин, мы ни про какие массовые мероприятия, связанные с праздником последнего звонка или проведением выпускного, пока говорить не можем", - подчеркнула министр.

Напомним, ранее Мандзий сообщала, что студенты высших учебных заведений Украины закончат нынешний учебный год дистанционно. Министерство образования уже дало рекомендательное письмо для заведений. Период проведения сессий не будет смещен, а в случае смягчения карантина, сессию могут сдавать в аудиториях.

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