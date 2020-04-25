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Проведення випускних у закладах освіти залежить від карантину, - МОН

Новини » Коронавірус     25.04.2020 - 20:46
Проведення випускних у закладах освіти залежить від карантину, - МОН
Фото: Любомира Мандзій (facebook.com/lmandziy)

Міносвіти радить навчальним закладам відмовитися від випускних

Міністр освіти та науки Любомира Мандзій заявила, що проведення випускних свят в закладах освіти залежить від епідеміологічної ситуації в Україні та термінів закінчення карантину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами міністра освіти, найважливіше зараз - це забезпечення здоров'я випускників, їх батьків та вчителів.

"Це (проведення випускних - ред.) залежить від того, коли закінчиться карантин. Найважливіше - це забезпечити безпеку життя та здоров’я людей, громадян, випускників, вчителів, батьків", - заявила вона.

Мандзій також зазначила, що напередодні Міносвіти направило закладами освіти рекомендаційний лист, у якому радило відмовитися від проведення масових заходів через небезпеку поширення коронавірусу.

"Поки в нас є карантин, ми ні про які масові заходи, які пов’язані зі святом останнього дзвоника чи проведенням випускного, поки що говорити не можемо", - наголосила міністр.

Нагадаємо, раніше Мандзій повідомляла, що студенти вищих навчальних закладів України закінчать нинішній навчальний рік дистанційно. Міністерство освіти вже надало рекомендаційний лист для закладів. Період проведення сесій не буде зміщений, а у разі пом'якшення карантину, сесію можуть здавати в аудиторіях.

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