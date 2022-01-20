Провайдинг CpoS. Новый вид социального майнинга

Майнинг, как способ пассивного заработка начался с первой криптовалюты 3 января 2009 года. В этот день был сгенерирован первый блок и совершена первая транзакция, в которой Сатоши Накамото передал 50 биткоинов Хеллу Финни.

Разработав и внедрив в децентрализованную платежную систему Bitcoin протокол консенсуса PoW, открыв исходный код, и предоставив возможность пользователям сети подтверждать транзакции, сформировался целый рынок майнинга.

Масла в огонь добавил первый скачок криптовалюты, в игру майнинга вступили целые заводы, до отказа забитые видеокартами, сделав “бытовой” майнинг нерентабельным. После этого пользователи разделились 2 несвязанных между собой лагеря: майнинговые компании и пользователи, которые используют Биткоин по назначению - как платежную систему.

Высокий порог входа и маркетинг - это отличное топливо для двигателя прогресса. В 2012 году миру был представлен новый протокол консенсуса PoS - доказательство доли владения. Вычислительная мощность перестала быть необходимостью, ей на замену пришел стейкинг. Формирует блок и получает за это вознаграждение тот, у кого на кошельке больше токенов и если повезло со случайным выбором.

Поняв, что будущее в любом случае за экологичностью, программисты и исследователи закончили работу над протоколом PoW, и сосредоточились над совершенствованием протокола PoS.

Так появились протоколы DPoS - делегированное доказательство доли владения, на котором работают такие платформы как Bitshare и Steem. PPoS - чистое доказательство доли, к примеру в Algorand. СPoS - социальное доказательство доли, которое используется в системе Bitbon, и на котором остановимся подробнее.

Фишка протокола в объединении привычного стейкинга и социальной сети. Доход майнера зависит от двух мощностей:

базовая, которая зависит от количества токенов на балансе пользователя

социальная - количество подключенных кошельков других пользователей.

Подробности работы можно прочитать на официальном ресурсе разработчика по ссылке.

CPoS отличается от других протоколов именно социальной составляющей, которая влияет на доход майнера. При этом она не является обязательной. Можно CPoS использовать и как обычное доказательство доли владения и получать прибыль не менее, чем в любой другой платформе на PoS.