Провайдер Cityhost.ua стал партнером Дія.Бізнес и предоставляет скидку 30% на свои услуги

Хостинг-провайдер Cityhost.ua внедрил 30% скидку на услуги по размещению сайтов для украинских предпринимателей за промокодом: DIIA-BUSINESS. Соответствующее предложение размещено в разделе «Предложения партнеров» на портале Дія.Бізнес Министерства цифровой трансформации. Выгода от использования промокода может достигать 5800 гривен в год.

Уже более 15 лет мы помогаем клиентам быть онлайн, размещая интернет-сайты и регистрируя доменные имена для них. Наша задача – сделать так, чтобы сайты клиентов работали 24/7 и приносили прибыль. Переход бизнеса в онлайн особенно актуален во время пандемии. Недавно был объявлен новый локдаун, которой привел к закрытию миллионов магазинов, ресторанов, учебных заведений и тому подобное. Наличие у предпринимателей онлайн представительств будет полезным в сегодняшней ситуации. Имея сайт, предприниматели могут продолжать работать и зарабатывать деньги, принимая заказ онлайн. Понимая эти вызовы, мы решили поддержать украинских предпринимателей, внедрив 30% скидки на наши услуги.

Олег Ривтин, маркетинг-директор Cityhost.ua

Что такое хостинг?

Хостинг – услуга по размещению сайтов. Предусматривает предоставление клиенту места на сервере, который имеет постоянное подключение к сети интернет и обеспечивает бесперебойную работу сайта. Самый простой вид хостинга – виртуальный (shared-hosting). Используют его для сайтов, которые не требуют значительных ресурсов для работы.

Все тарифы хостинга от Cityhost.ua включают в себя:

Бесплатный конструктор сайтов. SSl сертификат. Бесплатный домен. Защиту от DDoS-атак. Возможность использовать дополнительные сервисы: CallBack и SMS-рассылку.

Тарифы на размещение сайта в компании Cityhost стартуют от 697 гривен в год.

О компании Cityhost.ua

Cityhost.ua – украинский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. Работает на рынке хостинга с 2005 года. Входит в ТОП-10 провайдеров по версии портала IT рейтинг Украины. Компания предлагает следующие услуги: хостинг, аренда виртуальных и выделенных серверов и регистрация доменов. Для регистрации доступны имена в более чем 250 доменных зонах. Серверы компании размещены в дата-центрах Украины и Германии. Является официально аккредитованным регистратором доменов UA. Заказать хостинг или виртуальный сервер со скидкой можно на сайте: https://cityhost.ua/uk. При оформлении укажите код: DIIA-BUSINESS и получите счет со скидкой 30%.