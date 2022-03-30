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После провала блицкрига войска РФ перешли к плау Б, - постпред Украины при ООН

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Среда 30 марта 2022 05:15
После провала блицкрига войска РФ перешли к плау Б, - постпред Украины при ООН Фото: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица (twitter.com/SergiyKyslytsya)
Автор: Владимир Костырин

На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины Сергей Кислица рассказал об умышленном разрушении российскими войсками инфраструктуры в нашей стране для провоцирования гуманитарной катастрофы, так как первоначальный план Кремля о быстром захвате государства провалился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление украинского дипломата.

Он отметил, что на данный момент РФ не продемонстрировала готовности отказаться от своей стратегии преднамеренного обострения гуманитарной ситуации на территории Украины.

Кислица подчеркнул, что Кремль хочет уничтожить сельскохозяйственный потенциал Украины, чтобы запугать ее политическое руководство и людей, чтобы они сдались.

"Набор инструментов широк и чрезвычайно жесток, и включает преднамеренное разрушение жилых районов и критически важных объектов инфраструктуры, ракетные обстрелы по всей стране, осаду городов, нарушение договоренностей о гуманитарных коридорах и террор против мирных жителей", - сказал постпред Украины при ООН.

Так, отметил дипломат, страна-агрессор после провала блицкрига перешла к "плану Б", так как гуманитарная катастрофа на Украине является элементом военной стратегии РФ.

"Путин - не первый диктатор, который использует еду в качестве оружия против украинского народа", - добавил он, напомнив, что жертвами Голодомора в Украине, организованного Иосифом Сталиным, стали миллионы украинцев.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица назвал условие для подписания соглашения с РФ о гарантиях безопасности.

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