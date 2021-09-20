Провал на железной дороге. УЗ предупреждает об изменении движения поездов в Черновицкой области
В результате провала под железной дорогой на перегоне Новоселица-Мамалыга (Черновицкая область) восстановительные работы продлятся еще минимум 10 часов. УЗ предупреждает об изменении движения поездов в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.
Так, перевозчик сейчас доставляет пассажиров поезда № 117 Киев - Черновцы от ст. Мамалыга (62 км до конечной станции) автотранспортом Львовской железной дороги.
В частности, поезд № 118 Черновцы - Киев отправлением из Черновцов в 19:46 отправится измененным маршрутом через Залещики и Тернополь.
Кроме того, из маршрута будут исключены остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы и Гречаны - пассажиры с этих станций будут забраны отдельным рейсом согласно графику.
По информации УЗ, ориентировочное время задержки прибытия поезда в Киев через объездной маршрут и прицепление дополнительных вагонов с направления Каменца-Подольского по ст. Хмельницкий составит около 2 часов.
Напомним, "Укрзалізниця" вчера изменила маршрут пассажирского поезда №118, который следует из Черновцов в Киев из-за обвала грунта.