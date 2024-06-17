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Протягом тижня енергетики заживили оселі 76 тис. родин, що були без світла через атаки, - ДТЕК

Понеділок 17 червня 2024 19:36
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Протягом тижня енергетики заживили оселі 76 тис. родин, що були без світла через атаки, - ДТЕК Фото: протягом тижня енергетики заживили оселі 76 тис. родин, що були без світла через атаки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

З 10 по 16 червня енергетики ДТЕК повністю чи частково відновили електропостачання 71 населеного пункту, що були знеструмлені через ворожі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що Донеччина залишається зоною найбільш активних боєзіткнень. Тут енергетики продовжують працювати над відновленням мереж та обладнання, щойно стихають обстріли, а військові надають дозвіл на проведення робіт. Минулого тижня їм вдалося повернути електрику в оселі 58,7 тисяч родин прифронтового регіону.

Постійно страждає від ворожих обстрілів і Дніпропетровщина. Тут з 10 по 16 червня енергетики змогли відновити низку пошкоджень мереж після ворожих атак та повернути світло для 17,1 тисячі родин.

Енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони стають до робіт щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, за п’ять місяців 2024 року енергетики ДТЕК повернули світло понад 2,4 млн родин, що були без електроенергії через ворожі обстріли.

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