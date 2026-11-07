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"Протокол Білого дому". Лубінець прокоментував фото з російською омбудсменкою

00:02 07.11.2026 Сб
2 хв
aimg Катерина Коваль
"Протокол Білого дому". Лубінець прокоментував фото з російською омбудсменкою Фото: український омбудсмен Дмитро Лубінець (Getty Images)
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Під час візиту до Вашингтона український омбудсмен Дмитро Лубінець опинився поруч з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Таке розміщення визначив протокол Білого дому, а не українська делегація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Лубінець зазначив, що бачив у соцмережах різні реакції на те, як його посадили поруч з російською стороною. Одні користувачі обурювалися, інші розуміли справжню причину.

За його словами, місця для делегацій визначав протокол Білого дому, а не українська сторона.

Омбудсмен наголосив, що спілкування з російською стороною для нього не нове. Україна має налагоджений канал прямих переговорів з Росією щодо гуманітарних питань, і саме з Лантратовою Лубінець веде цю роботу.

"Адже коли йдеться про повернення людей, порятунок цивільних і захист прав українців, гуманітарний трек має залишатися відкритим", - пояснив він.

У Вашингтоні Лубінець також провів пресконференцію в посольстві України, присвячену гуманітарній місії в Олешках.

Гуманітарна місія в Олешках стала однією з найскладніших операцій останніх тижнів. Раніше Лубінець пояснював, чому мешканців міста евакуювали через Крим, Росію та Білорусь: за оцінкою Сил оборони, вивезти людей водним шляхом напряму до Херсона було неможливо.

За словами омбудсмена, під час тимчасового перемир'я з міського моргу в Олешках вивезли тіла загиблих військових і цивільних. Він також пояснив, що для розмінування міста використовували російську техніку з червоними хрестами.

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