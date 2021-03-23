Как правильно выбрать препараты от аллергии?

Аллергия - реакция организма на различные внешние факторы (аллергены), которая проявляется как болезнь. В качестве аллергенов могут выступать как бытовые факторы (домашняя пыль, следы жизнедеятельности животных, химические средства бытового назначения), так и пыльца цветов, продукты питания, лекарственные средства.

Аллергические реакции проявляются при взаимодействии иммунной системы с антигеном, в процессе чего выделяются так называемые медиаторы аллергии (гистамин, серотонин и др ..), которые и являются причиной проявления аллергической реакции. Аллергическая реакция может быть:

местная (сыпь, покраснение, зуд);

системная (кашель, отек, в тяжелых случаях - анафилактический шок).

Кроме этого, аллергическая реакция может быть немедленная или замедленная (через 2-3 дня после взаимодействия).

Учитывая все эти факторы врач назначает тот или иной противоаллергический аппарат, широкий выбор которых представлен на https://apteka-ds.com.ua/catalog/medykamenty/liky-vid-alerhiyi

Как лечится аллергия?

Лечение от аллергии на сегодняшний день очень популярно среди населения, ведь значительная часть лекарств отпускается без рецепта врача, а процент людей, которых беспокоят аллергические проявления организма довольно большой. Однако самолечение часто не только не помогает, но и вредит здоровью, вызывает побочные эффекты, которые затем требуют уже квалифицированного вмешательства медработника

Поэтому, при появлении первых симптомов аллергической реакции в организме любого характера в первую очередь следует обратиться к врачу, лучше узкой специальности. Специалист после проведения обследования, изучения результатов анализов сможет правильно дать оценку вашим симптомам и назначить действенные лекарства, которые смогут эффективно вылечить с учетом сопутствующих патологий. Ведь никакие лекарства не дадут столь желанного эффекта как правильно назначенное лечение, направленное на устранение причины аллергической реакции.

По этим причинам первоочередным является устранение факторов, которые позволяют попадание аллергена в организм: прекратить употребление конкретных продуктов, избегать контактов с определенными растениями и т.п. В дальнейшем следует строго следовать рекомендациям врача и схемы лечения. Иногда этот процесс может растянуться на месяцы и даже годы.

Классификация против аллергенных лекарств

В зависимости от типа аллергии лекарства делятся на две группы:

при неотложных реакциях на аллергены;

при вялотекущих реакциях.

К первым относят антигистаминные препараты, стабилизаторы мембраны тучных клеток, антагонисты лейкотриеновых рецепторов, ГКС препараты.

Во вторую категорию противоаллергических лекарств включают иммунодепрессанты, глюкокортикоиды, цитостатики.

Среди названных наиболее популярными являются антигистаминные средства, принцип действия которых заключается в блокировании рецепторов и препятствия негативного воздействия на организм гистамина, который является основным медиатором аллергии. Они достаточно быстро влияют на организм и устраняют проявления реакции.

При применении лекарств против аллергии у детей следует учитывать особенности, ведь большинство противоаллергических препаратов нежелательно давать детям, и чем меньше возраст ребенка, тем меньше влияние противоаллергического препарата на маленький организм должно быть. Это лечение проходит только под контролем педиатра. Например, детям до 6 месяцев в случае необходимости разрешено принимать диазолин, от шести месяцев - дезлоратадин, старше одного года - лоратадин и детям старше 6 лет можно принимать фексофенадин.

В любом случае не следует заниматься самолечением, ведь это может только навредить вам и вашему ребенку.