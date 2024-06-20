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Противники добудови Хмельницької АЕС перед війною лобіювали імпорт струму з Росії, - експерт

Фото: Хмельницька АЕС (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Народний депутат Андрій Жупанін, який виступає проти постачання енергоблоків Хмельницької АЕС, перед війною лобіював початок імпорту електрики з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на політолога Кирила Сазонова.

"Пам'ятаю той закон, у якому протягли на наш енергоринок можливість купівлі електроенергії з росії та Білорусі. Я тоді виступав категорично проти, а Жупанін "pа". Міненерго тоді досягло нової заборони імпорту. Тож Жупанину не варто зображати некомпетентного патріота. Його любов до російської генерації Інтернет пам'ятає", - повідомив експерт.

Він також назвав аргументи Жупаніна проти нових АЕС сміховинними.

"Питання добудови нових енергоблоків на АЕС взагалі поза дискусіями. Тому що добудовувати однозначно потрібно. І до російських ударів по нашій енергетиці експерти писали про те, що терміни експлуатації діючих блоків закінчуються. І проблему доведеться вирішувати. Альтернативи атомної генерації за ціною немає", - заявив політолог.

Нагадаємо, раніше Комітет Ради з енергетики підтримав закон про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС. Раніше проект підтримав Кабмін. Енергоблок №3 Хмельницької АЕС готовий на 80%, блок №4 - на 25%.

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