ua en ru
Чт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Противники добудови Хмельницької АЕС перед війною лобіювали імпорт струму з Росії, - експерт

Четвер 20 червня 2024 15:07
UA EN RU
Противники добудови Хмельницької АЕС перед війною лобіювали імпорт струму з Росії, - експерт Фото: Хмельницька АЕС (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Народний депутат Андрій Жупанін, який виступає проти постачання енергоблоків Хмельницької АЕС, перед війною лобіював початок імпорту електрики з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на політолога Кирила Сазонова.

"Пам'ятаю той закон, у якому протягли на наш енергоринок можливість купівлі електроенергії з росії та Білорусі. Я тоді виступав категорично проти, а Жупанін "pа". Міненерго тоді досягло нової заборони імпорту. Тож Жупанину не варто зображати некомпетентного патріота. Його любов до російської генерації Інтернет пам'ятає", - повідомив експерт.

Він також назвав аргументи Жупаніна проти нових АЕС сміховинними.

"Питання добудови нових енергоблоків на АЕС взагалі поза дискусіями. Тому що добудовувати однозначно потрібно. І до російських ударів по нашій енергетиці експерти писали про те, що терміни експлуатації діючих блоків закінчуються. І проблему доведеться вирішувати. Альтернативи атомної генерації за ціною немає", - заявив політолог.

Нагадаємо, раніше Комітет Ради з енергетики підтримав закон про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС. Раніше проект підтримав Кабмін. Енергоблок №3 Хмельницької АЕС готовий на 80%, блок №4 - на 25%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація АЕС
NEWS
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України