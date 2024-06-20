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Противники достройки Хмельницкой АЭС перед войной лоббировали импорт тока из России, - эксперт

Четверг 20 июня 2024 15:07
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Противники достройки Хмельницкой АЭС перед войной лоббировали импорт тока из России, - эксперт Фото: Хмельницкая АЭС (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Народный депутат Андрей Жупанин, который выступает против достойки энергоблоков Хмельницкой АЭС, перед войной лоббировал начало импорта электричества из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на. политолога Кирилла Сазонова.

"Помню тот закон, в котором протащили на наш энергорынок возможность покупки электроэнергии из россии и Беларуси. Я тогда выступал категорически против, а Жупанин "pа". Минэнерго тогда добилось нового запрета импорта. Так что Жупанину не стоит изображать некомпетентного патриота. Его любовь к российской генерации Интернет помнит", - сообщил эксперт.

Он также назвал аргументы Жупанина против новых АЭС смехотворными.

"Вопрос достройки новых энергоблоков на АЭС вообще вне дискуссий. Потому что достраивать однозначно нужно. И до российских ударов по нашей энергетике эксперты писали о том, что сроки эксплуатации действующих блоков истекают. И проблему придется решать. Альтернативы атомной генерации по цене нет", - заявил политолог.

Напомним, ранее комитет Рады по энергетике поддержал закон о достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС. Ранее проект поддержал Кабмин. Энергоблок №3 Хмельницкой АЭС готов на 80%, блок №4 - на 25%.

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