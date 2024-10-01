Противники дешевої атомної енергетики хочуть дискредитувати державні компанії в іноземних ЗМІ, - нардеп

Противники розвитку державної атомної енергетики через публікації в іноземних ЗМІ прагнуть дискредитувати державні компанії і зірвати плани України спільно з західними партнерами завершити будівництво двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС.

Про це заявив народний депутат, член енергетичного комітету Верховної Ради, Сергій Нагорняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Такі статті в іноземній пресі ініціюють відверті противники дешевої атомної енергії. І державної генерації загалом. По суті в такий спосіб вони прагнуть дискредитувати державні енергетичні компанії зокрема Енергоатом, який на сьогодні забезпечує 60% споживання", - прокоментував нардеп публікацію в виданні Financial Times. Основна ціль і мета подібних публікації - не допустити розвиток української атомної енергетики, переконаний Нагорняк. "Противники атомної генерації будь-яким способом прагнуть зірвати плани України разом із західними партнерами будувати додаткові атомні блоки, щоб забезпечувати українців надійною і дешевою атомною енергією", - наголосив нардеп.