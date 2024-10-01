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Противники дешевой атомной энергетики хотят дискредитировать государственные компании в иностранных СМИ, - нардеп

Вторник 01 октября 2024 14:57
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Противники дешевой атомной энергетики хотят дискредитировать государственные компании в иностранных СМИ, - нардеп Фото: противники дешевой атомной энергетики хотят дискредитировать государственные компании в иностранных СМИ (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Противники развития государственной атомной энергетики из-за публикаций в иностранных СМИ стремятся дискредитировать государственные компании и сорвать планы Украины совместно с западными партнерами завершить строительство двух атомных блоков на Хмельницкой АЭС.

Об этом заявил народный депутат, член энергетического комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Такие статьи в иностранной прессе инициируют откровенные противники дешевой атомной энергии. И государственной генерации в целом. По сути, таким образом они стремятся дискредитировать государственные энергетические компании в частности Энергоатом, который на сегодняшний день обеспечивает 60% потребления", - прокомментировал нардеп публикацию в издании Financial Times.

Основная цель и цель подобных публикации – не допустить развитие украинской атомной энергетики, убежден Нагорняк.

"Противники атомной генерации любым способом стремятся сорвать планы Украины вместе с западными партнерами строить дополнительные атомные блоки, чтобы снабжать украинцев надежной и дешевой атомной энергией", - подчеркнул нардеп.

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