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Противник попытается блокировать Киев со стороны Броваров и Борисполя, - Генштаб ВСУ

Подбитая российская техника (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

В ближайшие дни противник будет пытаться возобновить наступление в направлении Броваров и Борисполя с целью блокирования столицы Украины, города Киева, с восточного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Враг продолжает восполнение потерь, осуществляя меры по подготовке и перемещению резервных подразделений вооруженных сил Российской Федерации. На Полесском направлении враг продолжил нанесение артиллерийских и авиационных ударов, пытается восстановить положение своих сил в районах городов Киева и Макарова.

На Северском направлении российская армия совершает неудачные попытки блокировки Чернигова. На Броварском направлении противник перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций. На Слобожанском направлении оккупанты блокируют города Сумы и Харьков, регулярно нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Разведка отмечает вывод отдельных подразделений оккупационных войск, действующих в указанном районе, на территорию российской федерации в связи с потерями более 50 процентов личного состава. На Донецком направлении противник удерживает занимаемые рубежи. Основные усилия сосредоточены на захвате городов Попасная, Рубежное и Мариуполь.

В Азовской операционной зоне, по уточненной информации, в ходе нанесения удара по занятому оккупантами порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Саратов". Большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения.

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