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Противник имеет две главные задачи. Удержать Херсон и окружить ВСУ на Донбассе, - Арестович

Фото: Алексей Арестович (rbc.ua)
Автор: Артем Горовенко

Во время очередного брифинга Алексей Арестович сообщил о главных военных задачах оккупантов. По его словам, приоритетом для них является удержание Херсона и окружение ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Президента.

Сегодня, 27 марта, во время брифинга Советник Президента рассказал о двух главных целях российских военных.

"Окружить наши силы в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону в районе Херсона. Эти вопросы связаны между собой, потому что если падет оборона на юге, то положение противника вокруг Мариуполя сильно ухудшится.", - заявил Арестович.

Так же он добавил, что командование обороны знает о сложившейся ситуации и добавил, что в ближайшие две недели будут поступать неравномерные новости.

"Будут поступать новости о том, что мы контратакуем, наступаем на некоторых участках и освобождаем землю от противника, а с другой стороны будет поступать информация, что на некоторых участках фронта, в частности, на Востоке, ситуация далеко не простая.", - подытожил Арестович.

Напомним, что ВСУ допускали возвращение Херсона под их контроль в самое ближайшее время.

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