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Противник безуспешно пытается атаковать в районе Изюма, - Арестович

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Киев, Среда 20 апреля 2022 14:37
Противник безуспешно пытается атаковать в районе Изюма, - Арестович Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Противник пытается атаковать в районе Изюма (Харьковская область). Однако продвинуться врагу на этом направлении не удается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

По его словам, в Харьковской области продолжаются бои. Генштаб сообщил о нескольких освобожденных населенных пунктах. Арестович уточнил, что на этом направлении украинские военные потихоньку наступают.

"Главное направление сосредоточения усилий противника - Изюм. Там они пытаются продвинуться, но бесполезно, это им не удается", - добавил советник главы ОП.

Напомним, днем ранее российские войска предприняли несколько неудачных попыток наступления под Харьковом и Донецком.

Отметим, в интервью РБК-Украина спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник сообщил, что решающая битва за Украину уже началась.

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