Противник безуспешно пытается атаковать в районе Изюма, - Арестович
Противник пытается атаковать в районе Изюма (Харьковская область). Однако продвинуться врагу на этом направлении не удается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.
По его словам, в Харьковской области продолжаются бои. Генштаб сообщил о нескольких освобожденных населенных пунктах. Арестович уточнил, что на этом направлении украинские военные потихоньку наступают.
"Главное направление сосредоточения усилий противника - Изюм. Там они пытаются продвинуться, но бесполезно, это им не удается", - добавил советник главы ОП.
Напомним, днем ранее российские войска предприняли несколько неудачных попыток наступления под Харьковом и Донецком.
Отметим, в интервью РБК-Украина спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник сообщил, что решающая битва за Украину уже началась.
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