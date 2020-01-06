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Против Вайнштейна выдвинули два новых обвинения

Новости » Общество     06.01.2020 - 23:12
Против Вайнштейна выдвинули два новых обвинения
Фото: Харви Вайнштейн (flickr.com thomashawk)

В настоящее время на рассмотрении находятся восемь дел, возбужденных в отношении продюсера

Прокуратура в Лос-Анджелесе выдвинула два новых обвинения против кинопродюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как известно, в Нью-Йорке 6 января начался судебный процесс над Вайнштейном.
Спустя несколько часов после того, как продюсер пришел в суд Нью-Йорка на первое заседание по своему делу, были выдвинуты новые обвинения.

По данным прокуратуры, 18 февраля 2013 года Вайнштейн ворвался в гостиничный номер к неизвестной женщине и изнасиловал ее, а на следующий вечер он напал на еще одну женщину в отеле.

В настоящее время на рассмотрении находятся восемь дел, возбужденных в отношении продюсера, заявили в офисе окружного прокурора округа Лос-Анджелес.

Скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна разгорелся в 2017 году, его обвини в сексуальных домогательствах более 80 женщин. Позже Вайнштейн заявил в суде о своей невиновности.

Напомним, 25 мая 2018 года Вайнштейн, подозреваемый в сексуальных домогательствах, сдался полиции Нью-Йорка.

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