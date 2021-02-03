Против Украины идет гибридная война: Баканов о блокировании трех телеканалов

Фото: Иван Баканов (УНИАН)

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отреагировал на введение санкций против трех телеканалов. По его словам, против Украины ведется гибридная война, в том числе на информационном поле.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Против Украины ведется гибридная война ... Мы должны системно ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства. Введение санкций - еще один важный и последовательный шаг для этого... СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение", - отметил Баканов.

Он также добавил, что решение СНБО направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова.

"Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказал глава СБУ.

Напомним, вчера ночью президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний. Ограничения ввели сроком на 5 лет.

После того телеканалы ZIK и Newsone прекратили свое вещание.

Также РБК-Украина писало, что глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко отреагировал на введение санкций против трех телеканалов.