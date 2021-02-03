ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Против Украины идет гибридная война: Баканов о блокировании трех телеканалов

Киев, Среда 03 февраля 2021 11:25
Против Украины идет гибридная война: Баканов о блокировании трех телеканалов
Фото: Иван Баканов (УНИАН)
Автор: Андрей Козловский

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отреагировал на введение санкций против трех телеканалов. По его словам, против Украины ведется гибридная война, в том числе на информационном поле.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Против Украины ведется гибридная война ... Мы должны системно ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства. Введение санкций - еще один важный и последовательный шаг для этого... СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение", - отметил Баканов.

Он также добавил, что решение СНБО направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова.

"Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказал глава СБУ.

Напомним, вчера ночью президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний. Ограничения ввели сроком на 5 лет.

После того телеканалы ZIK и Newsone прекратили свое вещание.

Также РБК-Украина писало, что глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко отреагировал на введение санкций против трех телеканалов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Санкции

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь