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Проти Tesla ФБР почало кримінальне розслідування щодо введення в оману інвесторів компанії, - WSJ

Новини » Телеком & IT    27.10.2018 - 12:50
Фото: Ілон Макс і його Tesla (spacex.com)
Фото: Ілон Макс і його Tesla (spacex.com)

Засновник компанії Ілон Маск міг надати інвесторам неправдиві дані про виробництво автомобілів Tesla Model 3.

Федеральне бюро розсоідувань (ФБР) і прокуратура штату Сан-Франциско почали  кримінальне розслідування проти Tesla. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Wall Street Journal.

Розслідувачі перевіряють, чи не вводила компанія в оману інвесторів, спотворюючи інформацію про виробництво автомобілів Tesla Model 3.

За даними джерел WSJ, Tesla на початку 2017 року могла надати інвесторам спотворені дані про обсяг виробництва нових седанів. Тоді засновник Tesla Ілон Маск заявляв, що компанія зможе випускати до 5 тис. машин на тиждень.

Вже у липні Маск написав в своєму Twitter, що компанія зможе виробляти до 20 тисяч нових седанів на місяць до грудня 2017 року.

Нагадаємо, Комісія з цінних паперів і бірж США порушила справу проти керівника компанії Tesla Ілона Маска, пов'язану з ринком цінних паперів. Претензії пов'язані з повідомленням Маска в Twitter 7 серпня, де він заявив про готовність викупити акції Tesla з ринку по 420 доларів.

В комісії, вказуючи й на інші повідомлення Маска, відзначають, що він ввів інвесторів в оману, коли написав про підтримку викупу з боку знайденого ним інвестора.

На тлі цієї інформації акції Tesla на біржі в Нью-Йорку впали на 6%. Врешті Маск погодився покинути пост директора та уклав угоду зі слідством. В результаті акції компанії знову виросли.

 

Tesla вперше за два роки отримала прибуток Повідомлення Маска в Twitter обвалило акції Tesla
Новини України The Wall Street JournalTeslaИлон Маск
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