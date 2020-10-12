Против судей ВАКС в деле Мартыненко открыто дело за нарушение закона

Фото: Николай Мартыненко (из открытых источников)

Генеральный прокурор Украины по решению Печерского райсуда Киева возбудил уголовное дело против судей Высшего антикоррупционного суда Леси Федорак, Виктора Маслова и Игоря Строгого по факту грубого нарушения ими права обвиняемого на защиту.

Об этом сообщает пресс-служба экс-депутата Николая Мартыненко со ссылкой на Единый реестр досудебных расследований.

Как отметили в пресс-службе.

адвокат летом обратился в Печерский райсуд Киева, который 26 августа обязал Офис генерального прокурора возбудить уголовное дело против судейской коллегии ВАКС во главе с Лесей Федорак о совершении ими уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.374 Уголовного кодекса Украины.

У Мартыненко считают, что коллегия ВАКС в составе судей Федорак, Маслова и Строгого злоупотребляет своими полномочиями и грубо нарушает право на защиту и справедливый суд, уничтожила состязательность сторон в пользу обвинения.

"В частности, по инициативе Леси Федорак судьи в нарушение Уголовно-процессуального кодекса изменили порядок исследования доказательств в пользу НАБУ и САП, фактически лишив адвокатов возможности защищать их клиентов. Также председательствующая на заседании суда угрожала изменением меры пресечения обвиняемым в связи с позицией защитников, которые, по мнению коллегии, "мешают" суду рассматривать это уголовное производство. Федорак даже заявила, что решение по делу будет зависеть от поведения обвиняемых и их защитников", - говорится в сообщении.

Кроме того, они отмечают, что после того, как судья Федорак принудительно назначила адвокатов по бесплатной государственной помощи, она отказала им в предоставлении достаточного времени для ознакомления с материалами дела.

"Более того, судейская "тройка" потребовала от ГПУ... уголовного преследования адвокатов по этому делу. С подачи Федорак защитников также обвинили в якобы взрыве на закрытой территории ВАКС, куда имеют доступ только работники суда - по этому поводу мы обратились в Нацполицию для расследования. Эти 3 суддей ВАКС не гнушаются использовать клевету и юридическое преследование защитников и обвиняемых, которые не хотят мириться с предвзятостью Федорак. А близкие к НАБУ грантовые организации пиарят этих судей и занимаются клеветой относительно участников дела", - заявила пресс-служба.

У Мартыненко отметили, что "скандальное поведение коллегии ВАКС во главе с Федорак получила резко негативную оценку адвокатского сообщества и вышла уже на международный уровень".

Напомним, 5 августа Национальная ассоциация адвокатов Украины обратилась к украинским и международным институциям о нарушении прав человека на защиту и профессиональных прав адвокатов.

Это обращение направлено, среди прочих, Европейской ассоциации судей, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Комиссару Совета Европы.

Совет адвокатов Украины обратил внимание на то, что судьи ВАКС Федорак, Маслов и Строгий нарушают не только национальное, но и международное законодательство, в частности статьи 6, 8, 17 Конвенции по защите прав человека и основных свобод.