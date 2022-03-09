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Против олигархов: Япония готовит новый пакет санкций в сторону России

Автор: Константин Широкун

Японские чиновники активно обсуждают новый пакет санкций против РФ. Все нововведения будут согласованы с западными партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.


Министры иностранных дел и обороны Японии встретятся со своими коллегами из США, чтобы скоординировать свои действия в связи с украинским кризисом. В Японии отдают себе отчет о важности координации со своим давним союзником, Соединенными Штатами и другими странами Большой семерки, в ведении новых санкций российской агрессии Украине. Предполагается, что новый санкционный список затронет многих российских бизнесменов.

Сегодня Япония уже работает над запретом экспорта нефтеперерабатывающего оборудования в Россию и Беларусь. Ранее 32 российских и белорусских физических лица, а также 12 юридических лиц были добавлены в санкционный список лиц, которым грозит замораживание активов в Японии.

Токио также ввел санкции против Министерства обороны Беларуси и минского производителя военных полупроводников, запретив с 15 марта получать платежи от них японским экспортерам.

Война России против Украины продолжается 12 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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