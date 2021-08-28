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Против "Крымской платформы" за российские деньги работали 15 тысяч ботов, - СБУ

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Украина, Суббота 28 августа 2021 13:26
Против "Крымской платформы" за российские деньги работали 15 тысяч ботов, - СБУ Фото: СБУ ликвидировала мощную ботоферму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кіберфахівці СБУ разоблачили в Киеве мощную ботоферму. Ее задачей было распространять через соцсети антиукраинские заявления и дезинформацию о результатах проведения "Крымской платформы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным пресс-службы, основная деятельность была сфокусирована на сетях Facebook, Instagram и Tik-Tok для чего администрировали более 15 тыс. анонимных аккаунтов. Свои сообщения публиковали от имени "рядовых граждан".

Установлено, что среди организаторов было четверо жителей Киева. Для информационно-подрывных операций они переоборудовали помещение одного из офисов в Центральном районе столицы. Деньги за публикации получали с территории РФ через запрещенные в Украине электронные платежные системы, отметили в пресс-службе.

Во время обысков в помещениях ботофермы правоохранители обнаружили:

  • 300 модемов для доступа к интернету,
  • несколько тысяч сим-карт разных операторов мобильной связи,
  • десятки мобильных терминалов и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.

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