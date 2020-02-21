Против группы компаний T.B. Fruit открыто уголовное производство

Против компаний ООО "Яблуневий дар", ООО "Танк-Транс", "Петергров ЛТД", которые входят в состав группы T.B. Fruit украинского бизнесмена Тараса Барщовского, главным следственным управлением Национальной полиции было открыто уголовное производство. Об этом свидетельствуют данные единого реестра досудебных расследований, копия которых оказалась в распоряжении РБК-Украина.

Соответствующее заявление было внесено в реестр 15 февраля 2020 года.

Согласно информации в выписке, служебные лица ООО "Яблуневый дар", ООО "Танк-Транс", "Petergrow Limited" ("Петергров ЛТД") и другие юридические лица, "злоупотребляя служебным положением, действуя группой лиц под видом получения кредитов, завладели денежными средствами АО "Дельта Банк", чем нанесли указанному банковскому учреждению ущерб в особо крупных размерах".

Правовая квалификация уголовного правонарушения – Уголовный кодекс Украины 2001, ст. 191 ч.5.

Напомним, в ноябре 2019 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал на аукционе права требования по кредитам АО "Дельта Банк" выданным компаниям "Яблуневий Дар" и "Танк-Транс". Права требования выкупила ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста".

В то же время, 22 января Хозяйственный суд Львовской области начал процедуру банкротства ООО "Яблуневий Дар" и ООО "Танк-Транс".

"Инвестохиллс Веста" возразило права требования “ТВ Сад” к “Яблуневому Дару”, а представители “Яблуневого Дара” заявляли в суде о долге этой компании перед “ТВ Сад” на 2,24 млрд грн.

Бизнесмен Тарас Барщовский, который входил в рейтинг 100 богатейших людей Украины по версии журнала "Новое Время", частично утратил контроль над частью активов, которые принадлежали группе T.B. Fruit. Право собственности приобрела компания "Арсенал Инвестгруп".

Как ранее писало РБК-Украина, 29 октября 2019 года Хозяйственный суд Львовской области принял решение по делу о взыскании с ООО "Яблуневий дар" в пользу неплатежеспособного "Дельта банка" и решил взыскать с компании только 0,37 млн грн вместо 28,09 млн грн и 68,498 млн евро (всего - около 69,5 млн евро).