UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Против бывшего губернатора Нью-Йорка открыли уголовное дело

Автор: Артур Родивилов

На бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо подали жалобу в суд. Его обвиняют в совершении преступления на сексуальной почве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В жалобе, поданной следователем в офис шерифа округа Олбани, Куомо обвинялся в том, что 7 декабря 2020 года он засунул руку под рубашку женщины.

В жалобе утверждается, что Куомо "намеренно и без законных целей насильно засунул руку под блузку жертвы и на ее интимную часть тела". В жалобе утверждается, что Куомо коснулся левой груди жертвы "в целях унижения и удовлетворения его сексуальных желаний".

В документе не упоминалось имя женщины, но Куомо был публично обвинен в домогательствах помощницей Бриттани Коммисо в прошлом году в особняке для руководителей в Олбани, примерно в это же время.

Жалоба была подписана Эми Ковальски, следователем из офиса шерифа Олбани, в понедельник и подана в четверг. В то же время окружной прокурор округа Олбани Дэвид Соарес сказал, что подача жалобы застала его врасплох, "как и часть общественности".

Напомним, в августе Эндрю Куомо ушел в отставку, после того как было установлено, что он сексуально домогался нескольких женщин, большинство из которых работали на него.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нью-Йорк