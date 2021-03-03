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Против 117 правоохранителей ГБР направило обвинения в суд за превышение власти

Автор: Юлия Струк

Исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что в 2020 году против 117 правоохранителей направили обвинительные акты в суд за превышение власти. Всего направлено 83 обвинительных акта.

Об этом он сообщил в ходе отчета о деятельности ГБР.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется расследованию пыток и другого жестокого обращения сотрудников правоохранительных органов.

"За 2020 год в суд направлено 83 обвинительных акта по 117 лицам, среди которых обвиняются в пытках 15 правоохранителей. Другим лицам инкриминируются кроме пыток превышение власти, незаконное содержание под стражей и нарушение прав на защиту", - рассказал Сухачев.

Напомним, в середине ноября 2020 года правоохранительные органы завершили расследование дела об изнасиловании и пытках в Кагарлыцком отделении полиции. В деле фигурируют пятеро сотрудников полиции.

Как писало РБК-Украина, двух сотрудников полиции Черкасской области подозревают в пытке задержанного в городе Городище. По версии следствия, они избивали задержанного стулом и шлангом от огнетушителя.

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Новости Украины пыткиГБР
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