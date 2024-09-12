Протитуманки в авто без туману: коли можна, коли не можна і який буде штраф

Передні протитуманні фари навіть у наш час залишаються додатковою опцією. Тобто конструктори і експерти з безпеки вважають, що без них цілком можливо обходитись. Особливість цих фар – в спеціальній формі їхнього променя.

Чим особливі протитуманні фари

Протитуманки розташовуються максимально низько, і це перша умова їхньої ефективності. Адже туман завжди залишає прошарок чистого прозорого повітря над самою дорогою, і протитуманні фари світять саме у це чисте повітря. Відтак, їхній промінь не підсвічує безліч мікрокрапель вологи, які власне утворюють туман і які завдяки цьому підсвічуванню утворюють перед машиною білу непрозору стіну.

Друга особливість протитуманних фар – плаский та широкий промінь, з кутом розсіювання по горизонталі 55 – 56 градусів. Це знов-таки не дає фарам світити вгору і підсвітлювати основну масу туману. А додаткова ширина променя дозволяє цим фарам освітити всю смугу руху та ще й трохи узбіччя – на відміну від фар ближнього світла, низький промінь протитуманок при цьому не засліпить зустрічних водіїв.

Коли можна вмикати протитуманні фари

Українські Правила дорожнього руху дозволяють (але не зобов’язують) використовувати передні протитуманні фари за умов недостатньої видимості. Тобто коли видимість дороги в напрямку руху менше 300 м через сутінки, туман, дощ, снігопад тощо.

Взагалі у ПДР згадуються такі випадки, пов’язані з використання протитуманок:

Вдень за умов недостатньої видимості протитуманки можна використовувати замість ближнього/дальнього світла фар або разом з ними – тобто, для позначення машини на дорозі (19.5);

Вночі за умов недостатньої видимості самими протитуманками обійтися вже не можна – ПДР вимагають перш за все увімкнути ближнє/дальнє світло (звісно, автоматично засвітяться і "габарити") і на додачу до них – протитуманні фари;

В умовах недостатньої видимості якщо машина з якоїсь причини стоїть на дорозі (узбіччі), на додачу до габаритів можна додатково увімкнути ближнє світло або протитуманні фари та задні протитуманні ліхтарі (п.19.4 ПДР);

Задній протитуманний ліхтар (ліхтарі) можна використовувати виключно в умовах недостатньої видимості – хоч у світлу, хоч у темну пору доби (п.19.9). Штраф за порушення цього пункту згідно 122 ч.2 КУпАП – 510 грн як за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами.

Прямої заборони на використання передніх протитуманних фар за умов гарної видимості в українських ПДР немає. Але в багатьох країнах Європи за це конкретно передбачено штраф (наприклад, у Польщі – 100 злотих, тобто понад 23 євро).

Коротко

Так, прямої заборони на використання передніх протитуманок за гарної погоди в ПДР України немає. Але у п.19 тричі згадується дозвіл на їхнє використання саме в умовах недостатньої видимості – що за бажання представниками Закону може трактуватись як заборона використання в інших умовах. Тому, певно, можна порадити користуватись протитуманками тільки в туман та іншу негоду, тим більше що саме це диктує і логіка цих фар як таких.