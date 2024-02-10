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Протистояння з Росією може тривати десятиліттями, - генсек НАТО

Берлін, Субота 10 лютого 2024 10:05
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Протистояння з Росією може тривати десятиліттями, - генсек НАТО Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

НАТО має підготуватися до протистояння з Росією, яке може тривати десятиліттями. Союзники повинні наростити оборонну промисловість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю Welt.

"НАТО не шукає війни з Росією. Але ми повинні підготуватися до протистояння, яке може тривати десятиліттями", - сказав він.

Генсек Альянсу вважає, що у разі перемоги російського диктатора Володимира Путіна в Україні немає гарантії, що російська агресія не пошириться на інші країни.

"Стримування працює, лише якщо воно викликає довіру", - зазначив Столтенберг.

Він закликав союзників по НАТО збільшувати виробництво зброї та кількість замовлень для оборонних компаній Європи, оскільки у країнах з ринковою економікою виробникам зброї потрібні підписані контракти, щоб вони могли нарощувати виробництво.

"Це означає перехід від повільного виробництва в мирний час до швидкого, як це необхідно під час конфлікту", - зазначив генсек.

Генсек НАТО попередив, що Путін готує економіку своєї країни до тривалої війни.

Шлях України до НАТО

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року стало відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.

Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада. Рекомендації стосуються первинних реформ для вступу до Альянсу.

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