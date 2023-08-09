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Для протидії Китаю. Байден планує візит до В'єтнаму

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Середа 09 серпня 2023 07:30
Для протидії Китаю. Байден планує візит до В'єтнаму Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент США Джо Байден заявив, що незабаром планує відвідати В'єтнам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

"Я збираюся незабаром поїхати до В’єтнаму, тому що вони хочуть змінити наші стосунки та стати партнерами", - сказав він під час передвиборчої акції у Нью-Мексико.

Видання зазначає, що 29 липня Байден казав, що спілкувався з лідером В'єтнаму і той "відчайдушно хоче зустрітися" під час саміту G20.

"Він хоче зробити нас великим партнером наряду із Росією та Китаєм. Як ви думаєте, про що це? Ні, я не жартую", - заявив тоді Байден.

В березні президент США розмовляв по телефону з генсеком країни Нгуєн Фу Чонгом - тоді Білий дім описав дискусію як "зосереджену за розширенні двосторонніх відносин".

Боротьба за вплив в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні

США намагається встановити партнерські відносини з країнами в регіоні, щоб протидіяти влпиву Китаю та Росії.

Наразі між КНР та В'єтнамом є територіальні суперечки - Китай вважає ледь не всю акваторію Південно-Китайського моря своєю, тоді як офіційно вона розподілена між країнами регіону, в тому числі, і В'єтнамом.

Тим не менш, нещодавно Китай заявив про готовність поглиблювати військову співпрацю з В'єтнамом. А США тим часом відправили до в'єтнамського порту Дананг авіаносець USS Ronald Reagan, сигналізуючи про підтримку у територіальних суперечках.

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