Проти системи. Учасник Олімпіади-2024 відмовив клубам НБА заради Євроліги

Оборонець збірної Південного Судану Карлік Джонс відмовився переїжджати за океан та виступатиме за белградський "Партизан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mozzart Sport .

26-річний плеймейкер віддав перевагу середняку Євроліги перед пропозиціями з Національної баскетбольної асоціації. Раніше він не зміг закріпитися за океаном.

"Це здалося найкращим рішенням. У команді мені дали зрозуміти, наскільки поважають мою гру. Я провів кілька бесід щодо своєї ролі. Також я розпитував, чого мені варто чекати від команди та чого чекають від мене", – розповів Джонс.

За словами африканця, "Партизан" стане ідеальним клубом для нього. Він відразу вирішив, що відхилятиме всі альтернативні пропозиції заради виступів у сербському гранді. У сезоні 2023/24 белградці посіли 11-те місце в регулярній першості та пролетіли повз плей-офф.

Хто такий Карлік Джонс

Уродженець Цинциннаті, на студентському рівні виступав за "Редфорд Гайландерс" і "Луїсвілл Кардіналс". На драфті НБА-2021 не був обраний жодною з команд.

Після заходу приєднався до "Далласа" в Літній лізі НБА, але потім опинився у фарм-клубі – "Техас Леджендс". У перший сезон встиг зіграти 2 матчі за "Маверікс" і ще три – за "Денвер" під егідою асоціації. У наступному сезоні недовго захищав кольори "Чикаго" (7 поєдинків). Сезон 2023/24 відіграв за китайський "Чжецзян Голден Буллз".

У 2023 році вирішив виступати за Південний Судан. Дебютував за африканську збірну на ЧС-2023 – прем'єрному турніру для молодої національної команди.