Против системы. Участник Олимпиады-2024 отказал клубам НБА ради Евролиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mozzart Sport .

26-летний плеймейкер предпочел середняку Евролиги предложениям из Национальной баскетбольной ассоциации. Прежде он не смог закрепиться за океаном.

"Это показалось лучшим решением. В команде мне дали понять, насколько уважают мою игру. Я провел несколько бесед по поводу своей роли. Также я расспрашивал, чего мне стоит ждать от команды и чего ждут от меня", - рассказал Джонс.

По словам африканца, Партизан станет идеальным клубом для него. Он сразу решил, что отклонит все альтернативные предложения ради выступлений в сербском гранде. В сезоне 2023/24 белградцы заняли 11 место в регулярном первенстве и пролетели мимо плей-офф.

Кто такой Карлик Джонс

Уроженец Цинциннати, на студенческом уровне выступал за "Радфорд Хайландерс" и "Луисвилл Кардиналс". На драфте НБА-2021 не был выбран ни одной из команд.

После мероприятия присоединился к "Далласу" в Летней лиге НБА, но затем оказался в фарм-клубе – "Техас Леджендс". В первый сезон успел сыграть 2 матча за "Маверикс" и еще три – за "Денвер" под эгидой ассоциации. В следующем сезоне недолго защищал цвета "Чикаго" (7 поединков). Сезон 2023/24 отыграл за китайский "Чжэцзян Голден Буллз".

В 2023 году решил выступать за Южный Судан. Дебютировал за африканскую сборную на ЧМ-2023 – премьерном турнире для молодой национальной команды.