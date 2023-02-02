Проти колишнього в.о. директора "Довженко центру" відкрили справу

Згідно з витягом, підставою для відкриття справи стали матеріали та Акти перевірок діяльності центру, якими встановлено порушення законодавства в частині публічних закупівель, розпоряджання державними коштами та управління державним майном.

Крім того, Головним управлінням Національної поліції м. Києва внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо порушення ЗУ "Про публічні закупівлі" та перевищення службових повноважень Оленою Гончарук - колишньою виконуючою обов’язки директора центру.

Мова йде про порушення в частині "видання та підписання розпорядчих документів по підприємству після видачі наказу про звільнення від виконання посадових обов’язків".

Окрім інших порушень, зафіксовано, що не зважаючи на те, що "Довженко центр", відповідно до штатного розпису має правовий відділ з юрисконсультом, юридичні послуги центр замовляв у сторонніх організаціях.

Зокрема, у січні цього року був укладений договір з адвокатом Крижанівською, предметом якого є "Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва" на 199 900 гривень.