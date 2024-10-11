ua en ru
Пт, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Після розслідування ЗМІ. Щодо голови Міграційної поліції розпочали службову перевірку

П'ятниця 11 жовтня 2024 14:22
UA EN RU
Після розслідування ЗМІ. Щодо голови Міграційної поліції розпочали службову перевірку Фото: Сергій Шейхет, голова Міграційної поліції (npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Національна поліція розпочала службове розслідування відносно начальника Департаменту міграційної поліції Сергія Шайхета. За результатами розслідування прийматимуться відповідні рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

"Щодо інформації, опублікованої в одному з інтернет-видань відносно начальника Департаменту міграційної поліції Сергія Шайхета, призначене службове розслідування. За його результатами будуть прийняті відповідні рішення", - пише Нацполіція.

Розслідування проти Шейхета

Журналісти з Bihus.info повідомили, що генерал поліції Сергій Шайхет регулярно відвідує спортивний комплекс у центрі Києва під час робочого дня, використовуючи для цього службовий автомобіль з "оперативними" номерними знаками.

Зокрема посадовця помічали на в’їзді та виїзді з одного з найдорожчих житлових комплексів Києва, хоча він не має там власності. Власником квартири та паркомісця в цьому комплексі є його батько.

Перед очолюванням посади голови Департаменту міграційної поліції Шейхет очолював Головне управління Нацполіції Миколаївському області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, що на початку поточного року Bihus.Info оприлюднило розслідування, в якому звинуватило Службу безпеки України (СБУ) у стеженні за своїми співробітниками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національна поліція
NEWS
Нові правила. Як зміниться мобілізація в Україні та чи буде "економічна бронь"
Нові правила. Як зміниться мобілізація в Україні та чи буде "економічна бронь"
DAILY
"Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом