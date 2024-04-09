Проти атак РФ. Європейські країни підписали договір щодо захисту підводної інфраструктури

Угоду підписали Бельгія, Британія, Данія, Німеччина, Норвегія та Нідерланди. Загрози підводним кабелям та трубопроводам стали предметом уваги безпеки західноєвропейських країн після вибухів у вересні 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

У травні 2023 року НАТО заявило, що Росія може пошкодити підводні кабелі, щоб покарати західні країни за підтримку України.

"Північне море є локомотивом, що стимулює амбіції Європи в галузі відновлюваних джерел енергії та нульових викидів, допомагаючи зміцнити енергетичну безпеку на континенті. Тому дуже важливо, щоб ми захищали його критично важливу енергетичну інфраструктуру зараз і в майбутньому", - заявив Ендрю Боуї, британ з ядерної енергетики та відновлюваних джерел енергії.

За його словами, зміцнення зв'язків із ключовими північноєвропейськими сусідами дозволить забезпечити стійкість інфраструктури проти тих, хто може спробувати загрожувати або зруйнувати її.