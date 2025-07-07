ua en ru
Пн, 07 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На протезах через Альпи: ветерани ГУР подолали один із найважчих забігів у світі

Понеділок 07 липня 2025 20:28
UA EN RU
На протезах через Альпи: ветерани ГУР подолали один із найважчих забігів у світі Фото: Ветерани ГУР Тарас Проць та Сергій Шикун (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
Автор: Тетяна Веремєєва

Ветерани Головного управління розвідки МО України Тарас Проць (підрозділ "Kraken") і Сергій Шикун (Департамент активних дій) подолали один із найвиснажливіших забігів у світі - Spartan Ultra World Championship у Французьких Альпах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).

На протезах вони пройшли 52 кілометри гірської траси з понад 60 перешкодами та набором висоти понад 2800 метрів. Подолання маршруту тривало 9,5 годин.

"Ми почуваємо себе виснаженими, але думок зійти з траси не було. У нас є завдання - і ми повинні його досягти", - розповів Тарас Проць.

Обидва бійці мають бойові поранення та ампутації, однак продовжують службу і особистим прикладом доводять незламність українських воїнів.

"Це все - характер. Воля бути непідкореним. Для себе, а потім - для інших", - додав Сергій Шикун.

Збір на реабілітацію

Участь у Spartan Ultra - частина проєкту Limitless, у межах якого триває збір 1 мільйона гривень на реабілітацію ветеранів ГУР із ампутаціями.

Підтримати збір можна за посиланням: monobank jar.

Або за номером картки: 4441 1111 2562 3748.

Раніше РБК-Україна розповідало, що вийшов документальний фільм "Еверест: Без меж", який розповідає історію українських ветеранів ГУР з ампутаціями, що піднялися до базового табору Евересту. Стрічка демонструє силу духу, мотивацію та життя після важких поранень. Експедиція стала частиною проєкту Limitless, що підтримує ветеранів у фізичному та ментальному відновленні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Ветерани
Новини
РФ вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумській області: які наслідки
РФ вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумській області: які наслідки
Аналітика
Після удару по Ірану йому буде не до допомоги Росії, - інтерв'ю посла Ізраїлю Бродського
Ростислав Шаправський, Уляна Безпалько Після удару по Ірану йому буде не до допомоги Росії, - інтерв'ю посла Ізраїлю Бродського