На протезах через Альпы: ветераны ГУР преодолели один из самых тяжелых забегов в мире

Ветераны Главного управления разведки МО Украины Тарас Проць (подразделение "Kraken") и Сергей Шикун (Департамент активных действий) преодолели один из самых изнурительных забегов в мире - Spartan Ultra World Championship во Французских Альпах.

На протезах они прошли 52 километра горной трассы с более 60 препятствиями и набором высоты более 2800 метров. Преодоление маршрута длилось 9,5 часов.

"Мы чувствуем себя истощенными, но мыслей сойти с трассы не было. У нас есть задача - и мы должны ее достичь", - рассказал Тарас Проць.

Оба бойца имеют боевые ранения и ампутации, однако продолжают службу и личным примером доказывают несокрушимость украинских воинов.

"Это все - характер. Воля быть непокоренным. Для себя, а потом - для других", - добавил Сергей Шикун.

Сбор на реабилитацию

Участие в Spartan Ultra - часть проекта Limitless, в рамках которого продолжается сбор 1 миллиона гривен на реабилитацию ветеранов ГУР с ампутациями.

Поддержать сбор можно по ссылке: monobank jar.

Или по номеру карты: 4441 1111 2562 3748.