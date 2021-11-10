Протесты и задержания: в Грузии начинается судебный процесс над Саакашвили

Суд над Саакашвили

Слушание пройдет по делу о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года и о погроме силовиков в телекомпании "Имеди". Следствие по делу продолжается уже восемь лет. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам.

Суд требует его присутствия, однако, как сообщил адвокат Бека Басилая, его не собираются привозить на заседание суда. В пенитенциарной службе Грузии сообщили, что не стали перевозить Саакашвили из тюремной больницы по соображениям безопасности.

Протесты сторонников Саакашвили

Соратники экс-президента Михаила Саакашвили устроили протест. Собравшиеся требуют перевода в гражданскую больницу Саакашвили, который голодает в тюрьме уже 41 день.

В ходе протестов задержали 46 активистов оппозиции. Их задержали в административном порядке за неповиновение законным требованиям полиции, оскорбление сотрудника полиции и мелкое хулиганство.

Активисты оппозиции были задержаны возле зданий Службы государственной безопасности и Министерства здравоохранения Грузии.

Избиение Саакашвили

Перемещение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюремную больницу поселка Глдани обострило ситуацию, которая угрожает его жизни и здоровью. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

По информации омбудсмена, тюремщики избили политика, поскольку тот сопротивлялся его транспортировке в медучреждение. Также известно - экс-президенту поступают угрозы от окружающих.

Дело Саакашвили

Михаил Саакашвили обвиняется по делу о жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца - покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Экс-президент Грузии вернулся из Украины в преддверии местных выборов 2 октября. Он был задержан и арестован, после чего объявил голодовку. В последующие недели в Тбилиси и других городах прошли несколько акций протеста.

С 8 ноября Саакашвили находится в тюремной больнице в тбилисском районе Глдани, куда его перевели из тюрьмы в городе Рустави "с целью предотвращения ухудшения состояния здоровья и увеличения угроз".