Протесты в США: Палата представителей вслед за Сенатом прервала заседание

Палата представителей США вслед за Сенатом прервала заседание из-за протестов. В обеих палатах Конгресса сегодня проходят заседания по утверждению результатов выборов президента США.

Об этом сообщили в пресс-службе Палаты представителей Конгресса США.

"Палата представителей находится в перерыве по вызову председателя", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня сторонники Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста, которая переросла в столкновения. Несколько десятков протестующих ворвались в Капитолий, где сегодня заседает американский Конгресс. Обе палаты американского Конгресса прервали заседания.

После прорыва протестующих из здания Капитолия начали эвакуировать сенаторов.

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси призвала Национальную гвардию вмешаться в ситуацию с протестом сторонников Дональда Трампа. Она попросила военных очистить здание Капитолия от протестующих.